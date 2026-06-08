Kızıldeniz İsrail için neden hayati öneme sahip?

Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin İsrail’e karşı Kızıldeniz’de tam denizcilik yasağı ilan etmesi, bölgesel çatışmanın yeni bir boyuta taşındığını ortaya koydu. Bu gelişme, savaşın artık yalnızca Gazze, Lübnan veya işgal altındaki Filistin topraklarında değil; küresel ticaret yolları, enerji hatları ve stratejik deniz geçişlerinde de sürdüğünü gösteriyor.

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarının ardından Yemen de İsrail’e karşı yeni adımlar attı. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, işgal altındaki Yafa’ya yönelik füze saldırısının yanı sıra İsrail’e karşı Kızıldeniz’de tam denizcilik yasağı uygulanacağını açıkladı.

Seri, İsrail ile bağlantılı her türlü hareketliliğin askeri hedef olarak değerlendirileceğini belirtti.

Kızıldeniz İsrail için neden kritik?

İsrail’in Avrupa ile ticaretinde Akdeniz limanları önemli rol oynasa da Asya, Doğu Afrika ve Hint Okyanusu ile bağlantısında Kızıldeniz büyük stratejik önem taşıyor.

İsrail’in güneyindeki Eilat Limanı, ülkenin Kızıldeniz’e doğrudan erişim sağlayan tek limanı konumunda bulunuyor. Buradan hareket eden gemiler, Kızıldeniz üzerinden Babülmendep Boğazı’ndan geçerek Asya ve Afrika pazarlarına ulaşıyor.

Bu nedenle Babülmendep’te yaşanacak herhangi bir güvenlik sorunu, İsrail’in en önemli ticaret güzergâhlarından birinin kısıtlanması anlamına geliyor.

Babülmendep: Küresel ekonominin dar boğazı

Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz’i Aden Körfezi ve Hint Okyanusu’na bağlayan dünyanın en kritik deniz geçişlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Süveyş Kanalı ve Hürmüz Boğazı ile birlikte küresel enerji ve ticaret akışının temel düğüm noktalarından biri olan Babülmendep’ten her gün milyonlarca varil petrol ve çok sayıda ticari yük gemisi geçiyor.

Bu hattın güvensiz hale gelmesi durumunda gemilerin Afrika’nın güneyindeki Ümit Burnu’nu dolaşmak zorunda kalacağı, bunun da nakliye süreleri ve maliyetlerini ciddi şekilde artıracağı belirtiliyor.

Analistlere göre Yemen’in etkisi yalnızca füze ve İHA kapasitesinden kaynaklanmıyor. Ülkenin en büyük stratejik avantajı, dünya ticaretinin en hassas noktalarından biri üzerinde bulunması.

Son aylarda Kızıldeniz’de yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle birçok uluslararası deniz taşımacılığı şirketi rotalarını değiştirdi veya bölgedeki faaliyetlerini azalttı. Bu durum, Yemen’in coğrafi konumunu bir caydırıcılık aracı olarak kullanabildiğini gösteriyor.

Uzmanlara göre Yemen’in ilan ettiği denizcilik yasağı İsrail üzerinde hem ekonomik hem de güvenlik açısından baskı oluşturabilir. Ticaret maliyetlerinin yükselmesi, tedarik zincirlerinin aksaması ve deniz yollarının korunması için daha fazla askeri kaynak ayrılması bu baskının başlıca unsurları arasında yer alıyor.

Ayrıca bu durum, ABD ve Batılı müttefiklerin Kızıldeniz’deki askeri varlığını artırmasını gerektirebilir ve yeni maliyetler doğurabilir.

Yeni bir caydırıcılık dönemi

Son gelişmeler, bölgede yeni bir caydırıcılık anlayışının ortaya çıktığını gösteriyor. Geleneksel olarak askeri güç ve füze kapasitesine dayanan caydırıcılık, artık jeopolitik konum, ticaret yolları ve ekonomik baskı unsurlarını da kapsıyor.

Bu nedenle Yemen’in son hamlesi yalnızca taktik bir karar olarak değil, bölgesel güç dengelerini yeniden şekillendirmeyi hedefleyen daha geniş bir stratejinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre çatışmaların genişlemesi halinde İsrail, yalnızca Gazze, Lübnan veya İran kaynaklı tehditlerle değil, aynı zamanda Kızıldeniz ve küresel ticaret hatlarını ilgilendiren çok cepheli bir baskıyla da karşı karşıya kalabilir. Bu durumun, Tel Aviv’in stratejik hesaplarını daha karmaşık hale getirerek bölgedeki gerilimin maliyetini önemli ölçüde artırabileceği ifade ediliyor.