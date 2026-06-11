ABD'ye ait savaş uçaklarının konuşlandığı askeri üs vuruldu

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan yazılı açıklamada, ABD'ye ait F-16, F-15 ve F-35 savaş uçaklarının konuşlandığı bir askeri üssün vurulduğu belirtildi.

ABD’nin Kerec, Nazarabad ve Pişva saldırısına karşılık olarak misilleme operasyınu yapıldığı kaydedilen açıklamada, “Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri, bu sabah 12 balistik füze kullanarak, ABD'ye ait F-16, F-15 ve F-35 savaş uçaklarının konuşlandığı üssü, terörist Amerikan ordusunun El-Ezrak Hava Üssü ve kontrol merkezindeki önemli tesislerini hedef aldı. Operasyonda tesisler ile çok sayıda savaş uçağı imha edildi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, düşmanın kötü eylemleri devam ettiği sürece, İran güçlerinin operasyonlarının devam edecği vurgulandı.