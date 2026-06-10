Pezeşkiyan'dan Trump'a: Altyapıya saldırı çaresizliktir

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, enerji ve ulaşım gibi hayati altyapıların bir ülkenin yaşam damarları olduğunu hatırlattı. Bu yapıları hedef almanın sivillere ve toplumsal düzene yönelik bir saldırı olduğunu belirten Pezeşkiyan, bu stratejinin uluslararası hukuk açısından da kabul edilemez olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, “Ulaşım ağlarından elektrik ve su endüstrisine kadar bunların hedef alınacağı tehdidi, güç gösterisi değil, bir millete karşı çaresizliğin göstergesidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “İran, uzmanların bilgisine ve yeteneklerine, ulusal birlik ve dayanışmaya güvenerek her türlü baskı ve tehdide karşı dimdik ayakta kalacaktır” diye ekledi.