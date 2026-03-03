Cehennemin kapıları ABD ve İsrail'e açılacaktır

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, "Cehennemin kapıları Amerika ve İsrail'e her an ve her zamankinden daha fazla açılacaktır" dedi.

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, son terör saldırılarında bir grup askeri danışmanın şehit olmasına atıfta bulunarak, İran Devrim Muhafızları'nın görevlerinde herhangi bir aksama olmayacağının güvencesini verdi ve şunları vurguladı: “İran Devrim Muhafızları, Tuğgenerali Vahidi aracılığıyla aynı önlemlerle ve yetkiyle görevlerine kesintisiz ve güçlü bir şekilde devam edecektir ve bu konuda hiçbir endişe yoktur.”

İran Devrim Muhafızları sözcüsü, kuvvetlerin, il birliklerinin ve muharebe birliklerinin komutanlarının operasyonel ve taktik seviyelerde tamamen operasyonel coğrafyalarına güvendiklerini belirterek, "İran Devrim Muhafızları komuta kompleksi tam hazır durumdadır" ifadesini kullandı.

İran milletine hitap eden Tuğgeneral Naini, düşmandan kesin bir intikam alacaklarını belirtti.

Tuğgeneral Naini açıklamasının devamında, “Düşman sürekli ve ders verici saldırılar beklemelidir. Cehennemin kapıları Amerika ve İsrail'e her an ve her zamankinden daha fazla açılacaktır" ifadelerinde bulundu.