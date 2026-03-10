Laricani'den Trump'a sert uyarı

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani X platformunda düşmanlara şu uyarıda bulundu:
"İran halkı, boş tehditlerinizden korkmaz. Sizden daha büyükleri bile İran halkını silemedi. Kendinize dikkat edin, silinmeyin!"
İran halkının boş tehditlerden korkmadığını belirten Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri, Donald Trump'a uyarıda bulunarak, "Sizden daha büyükleri bile İran halkını silemedi" dedi.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani X platformunda düşmanlara şu uyarıda bulundu:
"İran halkı, boş tehditlerinizden korkmaz. Sizden daha büyükleri bile İran halkını silemedi. Kendinize dikkat edin, silinmeyin!"
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