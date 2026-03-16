Japonya, ABD’nin Batı Asya’ya savaş gemisi gönderme talebini reddetti

Sky News’un aktardığına göre Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı ülkeleri Batı Asya’ya savaş gemisi göndermeye davet ettiği yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

Takaichi, Japonya’nın şu anda Batı Asya’ya deniz kuvveti göndererek ticari gemilere eşlik etme planının bulunmadığını açıkladı.

Japonya Başbakanı’nın çarşamba günü başlayacak dört günlük ABD ziyareti kapsamında Washington’da Trump ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmede Hürmüz Boğazı’na gemi gönderilmesi konusunun gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Japon devlet televizyonu NHK’ye konuşan hükümet kaynakları, ABD’nin yükselen petrol fiyatlarıyla başa çıkmakta zorlandığını ve bu nedenle bölgedeki deniz güvenliğini güçlendirmek istediğini aktardı.

Kaynaklar, Trump’ın mesajının Takaichi’den bu konuda doğrudan iş birliği talep edilebileceğine işaret ettiğini, ancak Japonya’nın vereceği yanıtın ülkenin yasal sınırlamaları çerçevesinde değerlendirileceğini vurguladı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı kaynakları da Tokyo yönetiminin kararlarını bağımsız şekilde aldığını ve yalnızca Trump’ın talebi üzerine bölgeye savaş gemisi göndermeyeceğini ifade etti.

Savunma Bakanlığı kaynakları ise Tokyo’nun olası bir “Öz Savunma Kuvvetleri” konuşlandırması konusunda zor kararlarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Bu kapsamda ABD ve İsrail’in askeri adımlarının uluslararası hukuk açısından değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynaklar ayrıca mevcut bilgilerin sınırlı olduğunu belirterek Tokyo’nun gelişmeleri dikkatle izleyeceğini ve Washington’ın yaklaşan görüşmelerde somut bir talepte bulunup bulunmayacağının yakından takip edileceğini kaydetti.