Ensarullah yetkilisi: Laricani’nin şehadeti dengeleri değiştirmeyecek

Ensarullah’ın üst düzey yetkililerinden Muhammed el‑Ferh, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin şehadeti dolayısıyla yayımladığı mesajda ABD ve İsrail’e karşı direnişin süreceğini belirtti.

El‑Ferh mesajında, Laricani’nin şehadetinin ABD ve İsrail lehine hiçbir değişikliğe yol açmayacağını ifade etti.

İran’ın geçmişte de ağır kayıplar yaşamasına rağmen daha güçlü şekilde yoluna devam ettiğini söyleyen Ensarullah yetkilisi, Hizbullah’ın da mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

El‑Ferh, “İran, Ayetullah Hamaney’in şehadetine rağmen güçlü kalmayı başardı. Hizbullah ise sanki Seyyid Hasan sahadaymış gibi savaşıyor.” ifadelerini kullandı.