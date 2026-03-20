İran ve İngiltere dışişleri bakanları bölgedeki gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper arasındaki telefon görüşmesinde, ABD ve İsrail rejiminin İran’a karşı dayattığı savaşın boyutları ve sonuçları ile bölgedeki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İran Dışişleri Bakanı bu görüşmede, diplomasi sürecinin ortasındayken ikinci kez askeri saldırıya uğradıklarını belirterek, ABD ve İsrail rejiminin tüm uluslararası ilke ve kurallara aykırı şekilde ülkelerine saldırdığını vurguladı.

Bakan Erakçi ayrıca, ABD ve İsrail saldırılarına karşı ülkenin savunma tedbirlerini açıklayarak, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinin bu açık saldırıya yönelik olumsuz ve taraflı tutumunu eleştirdi ve bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

Erakçi, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesi uyarınca İran’ın meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyduklarını ve onlara saldırma niyetinde olmadıklarını ifade etti. Ancak bu ülkelerde ABD üslerinin bulunduğunu ve bu üslerden İran’a saldırılar gerçekleştirildiğini, söz konusu ülkelerin topraklarının İran’a karşı kullanılmasını engelleme konusundaki uluslararası sorumluluklarını yerine getirmediğini dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca Güney Pars tesislerine yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, bu tehlikeli ve maceracı eylemin kınanmamasını eleştirdi ve İngiltere ile bazı ülkelerin İran’ın karşılık veren eylemlerini kınamasına da sert tepki gösterdi.

Erakçi, İran’a yönelik bu yasa dışı saldırılarda saldırganlara her türlü yardımın sonuçları konusunda uyarıda bulunarak, bu tür adımların yalnızca durumu daha da karmaşık hale getireceğini belirtti.

Bakan Erakçi, bölgedeki mevcut durum ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere değinerek, normalleşmenin yolunun bu saldırıların durdurulmasından geçtiğini ifade etti. Savaşın sona ermesinin, benzer saldırıların tekrarlanmasını önleyecek güvencelerle birlikte olması gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı, İngiltere’nin ABD’ye askeri üslerini kullandırmasına yönelik sert eleştirilerde bulunarak, bu tür adımların saldırıya ortaklık olarak değerlendirileceğini ve iki ülke ilişkileri tarihinde yer alacağını ifade etti. Aynı zamanda İran’ın egemenliğini ve bağımsızlığını savunma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Erakçi, İngiltereyetkililerinden ABD ve İsrail rejimiyle askeri ve medya alanları da dahil olmak üzere her türlü iş birliğinden kaçınmalarını, özellikle de terörist ağların faaliyet göstermesi için zemin hazırlamamalarını istedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı ise savaşın durdurulması ve bölgedeki gerilimin azaltılması gerektiğini vurgulayarak, bu çatışmanın bölgesel ve küresel düzeyde doğuracağı olumsuz siyasi ve ekonomik sonuçlar, özellikle de Hürmüz Boğazı’ndaki durumun kötüleşmesi konusunda endişelerini dile getirdi.