Erakçi'den Macron'un sessizliğine eleştiri

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail ve ABD'nin İran'a karşı ortak savaşına karşı sessizliğini ve tepkisizliğini sert bir şekilde eleştirdi.

Macron'un bu savaşı kınayan tek bir kelime bile söylemediğine dikkat çeken Erakçi, "İsrail Tahran'da yakıt tanklarını havaya uçurup milyonlarca insanı zehirli maddelere maruz bıraktığında, o sessiz kaldı" dedi.

Erakçi, "Macron'un şu anki endişe ifadesi, İsrail'in gaz tesislerimize yönelik saldırılarından değil, bizim misilleme eylemlerimizden kaynaklanıyor ki bu üzücü" ifadesini kullandı.