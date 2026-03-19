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19 Mar 2026 10:32

Erakçi'den Macron'un sessizliğine eleştiri

Erakçi'den Macron'un sessizliğine eleştiri

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İsrail ve ABD'nin İran'a karşı ortak savaşına karşı sessizliğini sert bir şekilde eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail ve ABD'nin İran'a karşı ortak savaşına karşı sessizliğini ve tepkisizliğini sert bir şekilde eleştirdi.

Macron'un bu savaşı kınayan tek bir kelime bile söylemediğine dikkat çeken Erakçi, "İsrail Tahran'da yakıt tanklarını havaya uçurup milyonlarca insanı zehirli maddelere maruz bıraktığında, o sessiz kaldı" dedi.

Erakçi, "Macron'un şu anki endişe ifadesi, İsrail'in gaz tesislerimize yönelik saldırılarından değil, bizim misilleme eylemlerimizden kaynaklanıyor ki bu üzücü" ifadesini kullandı.

News ID 1935348

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