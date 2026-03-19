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19 Mar 2026 14:06

Erakçi, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanlarıyla görüştü

Erakçi, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanlarıyla görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Erakçi, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmelerinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi bu görüşmelerde, ABD ve Siyonist rejimin İran altyapısına yönelik saldırısını, gerilimi tırmandırmayı ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan bir eylem olarak değerlendirdi ve bu tehditlere karşı bölgesel ülkeler arasında uyanıklık ve koordinasyonun gerekliliğine dikkat çekti.

ABD ve İsrail rejiminin pervasız ve terörist davranışlarının tehlikeli sonuçlarına değinen Erakçi, İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini savunmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağını vurguladı.

News ID 1935352

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