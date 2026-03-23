İsrail Sağlık Bakanlığı: İran’la savaşın başlangıcından bu yana 4 bin 564 kişi yaralandı

İsrail Sağlık Bakanlığı, İran’la savaşın başlamasından bu yana ülkede 4 bin 564 kişinin yaralandığını duyurdu.

Türkiye merkezli Anadolu Ajansı’na göre bakanlık tarafından yayımlanan açıklamada, “Aslanın Kükreyişi” operasyonunun başlamasından 22 Mart Pazar sabahına kadar toplam 4 bin 564 kişinin hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, yaralılardan 124 kişinin hâlen hastanelerde tedavi altında olduğu belirtilirken, bunlardan 1’inin durumunun kritik, 13’ünün ağır, 26’sının orta, 84’ünün ise hafif yaralı olduğu ifade edildi.

Bakanlık ayrıca son 24 saat içinde 303 kişinin hastanelere kaldırıldığını duyurdu. Bu yaralılardan 8’inin ağır, 29’unun orta, 256’sının ise hafif yaralı olduğu kaydedildi.