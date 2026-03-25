İranlı komutan: Hürmüz’den geçiş için koordinasyon şart

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Alireza Tengsiri, X platformunda yaptığı açıklamada, SELEN adlı konteyner gemisinin yasal protokollere uymadığı ve Hürmüz Boğazı’ndan geçiş için gerekli izne sahip olmadığı gerekçesiyle geri çevrildiğini duyurdu.

Tümamiral Tengsiri, Hürmüz Boğazı’ndan geçecek her türlü deniz aracının İran’ın deniz egemenliği çerçevesinde tam koordinasyon sağlaması gerektiğini vurguladı.

Bu durumun, İran halkının desteği sayesinde mümkün olduğunu belirten Tümamiral Tengsiri, ülkenin deniz hakimiyetine dikkat çekti.