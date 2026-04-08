Netanyahu: Ateşkes Lübnan’ı Kapsamıyor

Al Jazeera’nın aktardığına göre, Siyonist rejim başbakanı Binyamin Netanyahu, ilan edilen ateşkese ilişkin ilk açıklamasında iki haftalık ateşkesin Lübnan’ı kapsamadığını öne sürdü.

Buna karşın, Pakistan Başbakanı daha önce İran ve ABD’nin iki haftalık ateşkes konusunda anlaşmaya varmasının ardından yaptığı açıklamada, ateşkesin Lübnan ve diğer bölgeler de dahil olmak üzere her yerde derhal yürürlüğe girdiğini duyurmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etmişti.

Netanyahu ayrıca açıklamasının devamında, Tel Aviv’in Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırıların askıya alınması yönündeki kararını desteklediğini, ancak bunun İran’ın boğazları açık tutması ve saldırıları durdurması şartına bağlı olduğunu iddia etti.

Öte yandan, İsrail’in son saatlerde Güney Lübnan’daki bölgelere yönelik saldırılarının devam ettiği bildiriliyor.