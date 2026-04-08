Malezya İran-ABD ateşkesini olumlu karşıladı: Barış ve istikrar için kritik adım

Malezya Dışişleri Bakanlığı, İran ile ABD arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılayarak, bu gelişmeyi Batı Asya’da gerilimin azaltılması ve barış ile istikrarın yeniden sağlanması açısından önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, iki haftalık ateşkesin “gerilimi azaltmak ve bölgeye gerekli olan barış ve istikrarı geri getirmek için hayati bir adım” olduğu ifade edildi.

Malezya, tüm taraflara ateşkes hükümlerini tam ve iyi niyetle uygulamaları çağrısında bulunarak, çatışmaların yeniden başlamasından kaçınılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca tarafların, bölgedeki kırılgan istikrarı ya da küresel ekonomik ve enerji güvenliğini tehlikeye atabilecek provokatif eylemlerden ve tek taraflı adımlardan uzak durmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, bu anlaşmaya katkı sağlayan diplomatik ve arabuluculuk çabalarına da teşekkür edilerek, bu gelişmenin diplomasinin uzun süreli anlaşmazlıkların çözümünde hâlâ en güvenilir yol olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Malezya Dışişleri Bakanlığı ayrıca tarafların bu fırsatı değerlendirerek kalıcı, kapsamlı ve barışçıl bir çözüm için diyaloglarını sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunulan açıklamada, barış çabalarının desteklenmesi ve bölge halklarının güvenliği ile refahını garanti altına alacak adil ve sürdürülebilir bir çözüm için iş birliği yapılması istendi.