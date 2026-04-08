ABD’li Senatör: Trump görevden alınmalı

ABD Kongresi senatörlerinden Ed Markey, İran’a karşı başlatılan savaş nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden alınması çağrısında bulundu.

Markey, ateşkes anlaşmasının ardından X platformunda yaptığı paylaşımda, “İran ile ateşkes anlaşması haberinden memnunum ancak biz baştan beri bu yasadışı savaşın içinde olmamalıydık” ifadelerini kullandı.

Demokrat senatör, Trump’ın İran’la savaşta “savaş suçu” işlediğini vurgulayark, “Bir başkan bu kadar kolay şekilde savaş suçu tehdidinde bulunamaz ve sonra hiçbir şekilde hesap vermeden yoluna devam edemez” dedi.

Markey ayrıca, ABD Kongresi’nin derhal toplanması gerektiğini belirterek, hem bu savaşa son verilmesi hem de Trump’ın görevden alınması için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.