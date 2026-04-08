8 Nis 2026 14:27

Tacikistan İran-ABD ateşkesini memnuniyetle karşıladı

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, İran ile ABD arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşılayarak, taraflara askeri yöntemlerden kaçınma ve diplomasiye yönelme çağrısı yaptı.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, İran ile ABD arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Asia-Plus’ta yayımlanan açıklamada, önümüzdeki günlerde yapılması planlanan görüşmelerin Ortadoğu’da kalıcı ve kapsamlı bir barışa yol açmasının umulduğu ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, bu çatışmanın askeri bir çözümü olmadığı vurgulanarak, devam etmesinin bölgedeki durumu daha da kötüleştireceği ve tüm bölge ülkelerine ciddi zararlar vereceği belirtildi.

Tacikistan, taraflara askeri güç kullanımından kaçınmaları ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Şartı çerçevesinde siyasi ve diplomatik yolları tercih etmeleri çağrısında bulundu.

