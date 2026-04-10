Türk Kızılay'dan İran’a yardım konvoyu yola çıktı

İran’da sivil yerleşim yerlerini ve altyapıyı hedef alan saldırıların ardından artan insani ihtiyaçlara yanıt vermek amacıyla Türk Kızılay tarafından hazırlanan 48 tonluk yardım paketi yola çıktı. Ankara Kızılay Lojistik Merkezi’nde düzenlenen uğurlama töreninde; barınma üniteleri, hijyen setleri ve travma kitlerinden oluşan malzemeler 4 tırla bölgeye sevk edildi. Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden geçerek İran Kızılayına teslim edilecek olan yardımlar, çatışmalardan doğrudan etkilenen sivil halkın acil ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Savaşın bedelini siviller ödüyor

Törende konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bölgedeki çatışmaların en büyük mağdurunun siviller olduğunu vurgulayarak uluslararası kamuoyuna savaşların sona ermesi çağrısında bulundu. İran Kızılayı ile sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Yılmaz, "Bu bir başlangıç; ihtiyaçlar devam ettikçe biz de 'neye ihtiyacınız var' sorusunu sormaya ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. Yılmaz ayrıca, sadece İran'da değil Lübnan Kızılhaçı ve diğer ulusal cemiyetlerle de koordineli bir şekilde çalıştıklarını hatırlattı.

Kardeş İran halkına insani yardım

Başkan Yılmaz konuşmasında, saldırıların bölgedeki yıkıcı bilançosuna dair çarpıcı veriler paylaştı. İran Kızılayından alınan bilgilere göre ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 3,6’sına denk gelen milyonlarca kişinin yerinden edildiğini ifade eden Yılmaz; 62 bin konutun, 20 bini aşkın ticari birimin yok olduğunu ve İran Kızılayına ait 17 hizmet merkezi ile çok sayıda ambulansın yara aldığını belirtti. Bu ağır tablo karşısında Türk Kızılay'ın önceliğinin, saldırılarda evini ve imkanlarını kaybeden sivillere en hızlı şekilde ulaşmak olduğu kaydedildi.

Gazze ve Filistin hattında kesintisiz destek

Türk Kızılay'ın bölgedeki insani diplomasi faaliyetlerinin sadece İran ile sınırlı kalmadığını belirten Yılmaz, Gazze ve Filistin’deki çalışmaların da hız kesmeden devam ettiğini ekledi. Her gün 30 bin kişilik sıcak yemek dağıtımının sürdüğünü ifade eden Genel Başkan, nerede bir mağduriyet varsa Türk Kızılay'ın orada olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) temsilcilerinin de katıldığı törenin ardından tırlar, korna sesleri eşliğinde sınır kapısına doğru hareket etti.

Kaynak: Aydınlık