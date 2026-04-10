Yemen'de İran'a destek gösterileri

Yemen’in Saada vilayeti bugün, İran’ın ABD ve İsrail’e karşı elde ettiği zafere destek ve Lübnan ile Filistin’deki direniş hareketleriyle dayanışma amacıyla geniş katılımlı yürüyüşlere sahne oldu.

Cuma günü düzenlenen gösterilerde katılımcılar, Lübnan ve Filistin direnişine desteklerini sürdürme kararlılıklarını dile getirdi.

Göstericiler, ümmetin meseleleri karşısında ortak tutum ve Filistin halkıyla dayanışma çağrısı yapan sloganlar atarak, ABD-İsrail eksenine karşı “direniş ekseni”nin kararlılığını takdir etti.

Eylemciler ayrıca İran’ı tebrik ederek, bu zaferin bölgede İsrail ile süren çatışma sürecinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Bunun yanı sıra Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki Filistin halkına desteklerini yineleyerek, Lübnan ve direnişiyle dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler.