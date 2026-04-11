John Mearsheimer: Tüm Kozlar İran’ın Elinde

Chicago Üniversitesi profesörü ve uluslararası ilişkiler teorisyeni John Mearsheimer, İran’ın mevcut jeopolitik tabloda önemli bir avantaj elde ettiğini söyledi.

Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre Mearsheimer, “İran neredeyse tüm kozları elinde tutuyor. İranlılar son derece güçlü bir konumda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Mearsheimer, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması halinde küresel ekonominin ciddi şekilde etkilenebileceğini belirterek, “İran böyle bir adım atarsa dünya ekonomisini felce uğratabilir. Bu, Tahran’ın elindeki çok büyük bir baskı aracıdır” dedi.

İran’ın bölgedeki askeri kapasitesine de değinen Mearsheimer, İran’ın Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine ciddi zarar verebilecek güçte olduğunu ifade etti.

ABD iç politikasına da değinen Mearsheimer, ABD Başkanı Donald Trump’ın gerilimi daha da tırmandırmasının zor olduğunu savunarak, “Gerilimin her aşamasında İran karşılık verebilecek kapasiteye sahip” değerlendirmesinde bulundu.

Mearsheimer, Trump için cazip bir çıkış yolu bulunmadığını ileri sürerek, “Bu durumdan çıkmanın tek yolu yenilgiyi kabul etmektir” ifadelerini kullandı.