İran'dan İsrail’in Lübnan saldırısına sert tepki

İran'ın Cenevre'deki BM Daimi Temsilcisi Ali Bahreyni, Tahran-Washington hattında iki haftalık ateşkes ilan edilmesini değerlendirdi.

Bahreyni, taraflar arasındaki derin güvensizlik ortamı göz önüne alındığında, Tahran'ın Washington ile "barış" görüşmelerine temkinli yaklaşacağını ve askeri teyakkuzda kalacağını belirtti.

Bahreyni, Siyonist İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına sert tepki göstererek, Siyonist rejimin Lübnan'daki ateşkesi uyması gerektiğini vurguladı.

İranlı Diploamt, bu rejimin devam eden saldırılarının durumu daha da karmaşık hale getireceğini ve vahim sonuçlara yol açacağını söyledi.

Katil İsrail ordusu, bugün Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi.

Lübnan Kızılhaçı’ndan yapılan açıklamada, Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarında 80 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin yaralandığı belirtildi.