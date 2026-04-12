12 Nis 2026 11:17

İranlı yetkili: Savaşta kazanılamayan, masada da kazanılamaz

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Protokol Başkan Yardımcısı Musevi, İslamabad görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Savaşta elde edilemeyen bir şey, müzakere masasında da elde edilemez” dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Protokol Başkan Yardımcısı ve eski Dışişleri Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya platformu X üzerinden İslamabad’da gerçekleşen görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Musevi, İranlılar için müzakere masasının savaşın bir devamı niteliğinde olduğunu belirterek, “Savaşta elde edilemeyen bir şey, müzakere masasında da elde edilemez” ifadelerini kullandı.

ABD’yi eleştiren Musevi, “sahte gurur, aşırı talepler ve yanlış hesaplamaların” Washington’un İran ile ilişkilerinde her zaman başarısızlığa yol açtığını savundu.

Açıklamasında “Artık tüm seçenekler masada, seçim sizin” ifadelerine de yer veren Musevi, karşı tarafa dolaylı bir uyarıda bulundu.

