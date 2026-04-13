Galibaf’tan ABD’ye benzin fiyatı uyarısı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma yönündeki tehditlerine sert sözlerle karşılık verdi.

Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray çevresindeki benzin fiyatlarının yer aldığı bir görseli paylaşarak, “Mevcut benzin fiyatlarının tadını çıkarın. Abluka olarak adlandırılan şey gerçekleşirse, yakında 4-5 dolarlık benzini arayacaksınız” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatılmasının küresel petrol fiyatlarını artıracağına dikkat çeken Galibaf, bu durumun ABD ekonomisini de olumsuz etkileyeceğini savundu.

Galibaf ayrıca, petrol fiyatlarındaki artışın sorumluluğunun ABD politikalarına ait olduğunu öne sürerek, bu durumun Donald Trump’ı daha da zor bir ekonomik tabloyla karşı karşıya bırakacağını ifade etti.