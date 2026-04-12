Devrim Muhafızları: ABD'nin Hürmüz Boğazı girişimi başarısız oldu

ABD'ye ait Frank Peterson ve Michael Murphy destroyerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan gizlice geçme girişimi, Devrim Muhafızları tarafından engellendi.

Devrim Muhafızları Ordusu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Elektronik harp ve kimlik sahtekarlığıyla İran güçlerini yanıltmaya çalışan gemiler, İslamabad müzakereleriyle eş zamanlı olarak düzenlenen bu ‘propaganda operasyonunda’ başarısız olarak geri çekilmek zorunda kaldı” denildi.

Açıklamada, bu destroyerlerin boğazdan geçme girişiminin amacının, ateşkes koşullarından yararlanarak boğazdan geçiş iddiasıyla yalan yere bir başarı elde etmek ve bir yandan da İslamabad müzakerelerini etkilemek olduğu ifade edildi.

Peterson ve Murphy destroyerlerinin bu girişiminin, ABD için bir felakete dönüşebilecek "son derece riskli bir eylem" olarak tanımlandığı aktarıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) iddiasına göre, 11 Nisan'da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı.