Erakçi, İspanya Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Görüşmede Erakçi, İspanya hükümetinin ve halkının ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırısına karşı sergilediği ilkeli ve onurlu tutum ile İran halkına karşı işlenen savaş suçlarını kınamasından dolayı teşekkür etti.

Erakçi, İspanya’nın uluslararası hukuk ve insani değerleri savunan bu yaklaşımının İran halkı ve uluslararası toplum tarafından takdir edildiğini ve unutulmayacağını ifade etti.

Erakçi, ABD ve İsrail’in İran’a karşı 40 gün süren askeri saldırısı sırasında işlendiğini belirttiği savaş suçlarını ayrıntılandırarak, tüm ülkelerin bu suçları kınama ve faillerin yargılanması için sorumluluk taşıdığını vurguladı.

İran’ın, bölgedeki ateşkesin sağlanması ve savaşın durdurulması için arabulucuların girişimlerine sorumlu bir şekilde olumlu yanıt verdiğini belirten Erakçi, ancak bunun gerçekleşmesinin ABD’nin savaşı durdurma ve İsrail’in Lübnan’daki saldırılarını sonlandırma taahhüdüne bağlı olduğunu söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares ise, uluslararası hukukun ve insani değerlerin korunmasının İspanya dış politikasının temel ilkelerinden biri olduğunu, ülkesinin en başından beri İran’a yönelik askeri saldırıların hukuka aykırı olduğunu savunduğunu belirtti.

Albares ayrıca ateşkesin ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm tarafların buna uyması ve bölgede kalıcı istikrar için diplomasi yoluna odaklanması gerektiğini ifade etti.