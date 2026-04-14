İran-Rusya dışişleri arasında önemli görüşme

Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Bakan Erakçi görüşmede, ateşkes ilanının ardından bölgedeki durum ve İslamabad’da yürütülen İran–ABD müzakerelerinin son durumu hakkında bilgi verdi. Erakçi, ABD’nin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki provokatif adımlarının, bölge ve dünya barışı açısından son derece tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise, ülkesinin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırısını kınayan ilkesel tutumunu vurguladı ve Washington’un bölge barışını yeniden tesis etmek için diplomatik süreci ciddiyetle takip etmesi gerektiğini söyledi.

Her iki bakan, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması için ikili ve çok taraflı istişarelerin sürdürülmesi ve mevcut diplomatik kapasitenin etkin şekilde kullanılması konusunda mutabık kaldı.