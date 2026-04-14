Muhbir: Trump’ın şaşkınlığı yeni bir hatanın habercisi

İran Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhammed Muhbir, X hesabında yaptığı paylaşımda Donald Trump’ın son açıklamalarını değerlendirdi.

Muhbir mesajında şunları yazdı:

“Trump’ın şaşkınlığı yeni bir hatanın başlangıcıdır. Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alma hayali hiçbir sonuç üretmeyeceği gibi, yeni sürprizlere ve hegemonik düzene karşı yeni cephelerin açılmasına yol açacak; ayrıca bölge, dünya ve müttefikleri üzerindeki ekonomik baskıları artıracaktır.”

Muhbir ayrıca şu ifadeyi kullandı:

“Bu kaybeden kişi ya yenilgiyi kabul etmek zorunda kalacak ya da bu yenilgiye katlanacaktır.”