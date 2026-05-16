  1. Siyaset
16 May 2026 14:24

Muhbir: İran'ın CENTCOM’un kiralık mevzilerine yanıtı sınırlıydı

Devrim Lideri'nin Danışmanı Muhammed Muhbir, İran’ın son savaşta CENTCOM’un kiralık mevzilerine verdiği karşılığın “tam kapsamlı olmadığını” söyledi.

Devrim Lideri'nin Danışmanı Muhammed Muhbir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fars Körfezi çevresindeki son siyasi gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Muhbir paylaşımında, İran’ın yıllarca bölge ülkelerine “dost ve kardeş” gözüyle baktığını savunarak, bazı ülkelerin bağımsızlıklarını “önceden sattığını” ve topraklarını İran ile Filistin’in düşmanlarına açtığını ifade etti.

İranlı yetkili açıklamasında, “İslam Cumhuriyeti’nin son savaşta CENTCOM’un kiralık mevzilerine verdiği yanıt tam kapsamlı değildi. Ancak bu itidalin sonsuza kadar süreceği düşünülmemelidir” ifadelerini kullandı.

Muhbir paylaşımında ayrıca BAE ve Kuveyt etiketlerini kullandı.

