Ensarullah liderinden ABD-İsrail saldırganlığına sert tepki

Yemen Ensarullah Hareketi lideri Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi, bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Bedreddin el-Husi, İslam ümmetini hedef alan ABD-Siyonist İsrail saldırganlığının tehlikeli bir aşamaya girdiğini belirtti.

Ensarullah lideri, "Ortadoğu'yu Değiştirme planı ve sözde terörle mücadele söylemi ve buna benzer konular yalandan ibarettir” dedi.

El-Husi, “Düşmanlara bağlılık ve itaat, onlarla ittifak kurmak, İslam'ın büyük prensiplerinden, değerlerinden ve asil ahlakından sapmanın, irtidat ve geri çekilmenin en çirkin görünümlerindendir” diye konuştu.

