Saldırı sonrası petrokimya ve rafinerilerde hasar tespiti: yenileme süreci nasıl ilerleyecek?

Mehr Haber Ajansı: Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Bilgiye Dayalı Ekonomi Başkan Yardımcılığı’na bağlı Bilgi Tabanlı Şirketlerin Geliştirilmesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Turec Emrayi, Mehr Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, üçüncü dayatılmış savaş sırasında petrol ve gaz altyapılarına yönelik saldırıların ardından başlatılan acil çalışmalara değindi.

Emrayi, Bilimden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Afşin’in talimatıyla savaşın ilk günlerinden itibaren zarar gören kurum ve sektörlerle temasların başlatıldığını söyledi. Bu kapsamda özellikle petrokimya sanayii, Petrol Bakanlığı’na bağlı rafineriler ve şirketler, İran Ulusal Gaz Şirketi, Enerji Bakanlığı, ayrıca Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı ile çelik şirketleriyle koordinasyon sağlandığını ifade etti.

Petrol ve gaz altyapısının yeniden inşasında Bilgi Tabanlı Şirketler rol alıyor

Emrayi, bu temasların temel amacının yeniden inşa sürecinde görev alabilecek güçlü Bilgi Tabanlı Şirketleri belirlemek ve sürece dahil etmek olduğunu belirtti. Katılımın iki şekilde gerçekleştiğini söyleyen Emrayi, ilk modelde zarar gören ekipmanların yerli üretimini yapabilen Bilgi Tabanlı Şirketlerin doğrudan yeniden inşa sürecine dahil olduğunu kaydetti.

Yeniden inşa süreci teknoloji yükseltmesiyle birlikte yürütülüyor

Yeniden yapılanmada izlenen genel yaklaşım hakkında bilgi veren Emrayi, altyapının yalnızca eski haliyle yeniden kurulmasının hedeflenmediğini vurguladı. Önceki teknolojilerin bir kısmının bir veya iki on yıl öncesine ait olduğunu belirten Emrayi, bu nedenle temel yaklaşımın yeniden inşa ile birlikte teknoloji yükseltmesini ve güncel teknolojilerin kullanılmasını içerdiğini ifade etti.

Hasar gören merkezleri değerlendirmek için uzman komiteler kuruldu

Hasar gören merkezlere ilişkin sayısal veriler hakkında açıklama yapan Emrayi, şu anda kesin ve toplu bir değerlendirmenin tamamlanmadığını belirtti. Bunun nedenini ise farklı kurumlara bağlı uzman komitelerin değerlendirme çalışmalarını sürdürmesi olarak açıkladı.

Buna göre, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde sanayi altyapılarını değerlendiren bir komite, Yol ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde (Tahran’da belediye iş birliğiyle) faaliyet gösteren bir başka komite ve Tarım Cihadı Bakanlığı bünyesinde görev yapan ayrı bir komite hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.