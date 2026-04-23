Lübnan’da kadın gazetecinin şehit edilmesine tepkiler sürüyor

İsrail ordusunun Güney Lübnan’da gerçekleştirdiği saldırıda Lübnanlı kadın gazeteci Amal Halil’in hayatını kaybetmesi ve gazeteci Zeyneb Ferac’ın yaralanması, ülke genelinde ve bölgesel düzeyde sert tepkilere yol açtı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn olayla ilgili üzüntüsünü dile getirerek İsrail’in medya mensuplarını hedef almasının, kendi suçlarını örtbas etme girişimi olduğunu söyledi. Avn, “Gazetecilerin kasten ve doğrudan hedef alınması, İsrail’in Lübnan’a karşı işlediği suçları gizleme çabasıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Avn, bu tür saldırıların uluslararası hukuk ve insancıl normlara göre insanlığa karşı suç teşkil ettiğini belirterek, uluslararası toplumun müdahale etmesi gerektiğini vurguladı. Avn, şehit gazeteci Amal Halil’in ailesine ve el-Akhbar gazetesi çalışanlarına başsağlığı diledi; yaralı gazeteci Zeyneb Ferac’a acil şifalar temennisinde bulundu.

Hizbullah: “Hakikatin sesi susturulamayacak”

Hizbullah, yayımladığı bildiride Amal Halil’in şehit edilmesini “haince ve vahşice bir suç” olarak nitelendirdi.

Açıklamada, “Düşman siyonist, özgür ve ulusal medyaya karşı bir kez daha alçak bir saldırı gerçekleştirmiştir. Amal Halil, Güney’in direniş ve fedakârlık dolu toprağında gerçeği aktarma görevini yerine getirirken şehit olmuştur” denildi.

Hizbullah, saldırının “kasıtlı bir suikast” olduğunu, Halil’in beraberindeki gazeteci Zeyneb Ferac’ın da yaralandığını ve yardım ekiplerinin bölgeye ulaşmasının engellendiğini belirtti.

“Bu olay, siyonist rejimin her gerçek vatansever Lübnanlıya duyduğu derin nefretin göstergesidir. Ancak bu terör saldırıları, özgür medyanın iradesini ve direnişin sesini susturamayacaktır” ifadesi kullanıldı.

Hizbullah, Amal Halil’in ailesine, el-Akhbar gazetesi yönetimine, çalışma arkadaşlarına ve Lübnan’daki medya camiasına taziye dileklerini iletti; yaralı gazeteci Zeyneb Ferac’a acil şifalar diledi.

Lübnan Başbakanı Nuvaf Selam: “Gazetecilerin hedef alınması savaş suçu”

Başbakan Nuvaf Selam, gazetecilerin kasten hedef alınmasının artık tesadüfi bir durum değil, İsrail’in sistematik bir politikası haline geldiğini söyledi.

Selam, “Gazetecileri hedef almak, yardım ekiplerinin bölgeye erişimini engellemek ve ardından bu bölgeyi yeniden bombalamak açık biçimde savaş suçudur” dedi.

Başbakan, Lübnan’ın bu saldırıların uluslararası yargı mercilerinde takip edilmesi için elinden geleni yapacağını belirtti. Selam, Amal Halil’in ailesine, meslektaşlarına ve Lübnan medyasına başsağlığı; yaralı gazeteci Zeyneb Ferac’a acil şifa dileklerini sundu.

Hamas: “Gazetecileri hedef almak tam anlamıyla savaş suçudur”

Hamas’ın yurtdışı Ulusal İlişkiler Dairesi Başkanı Ali Berke, Amal Halil’in iehadetine sert ifadelerle kınadı.

Berke, “Gazetecilerin kasıtlı olarak hedef alınması, tam anlamıyla bir savaş suçudur. Bu durum, işgalci rejimin, gerçeğin aktarılmasını ve işlediği suçların ifşa edilmesini engellemeye yönelik sistematik yaklaşımını ortaya koyuyor” dedi.

Berke, olayın UNIFIL (BM barış gücü) bölgesi içinde meydana gelmesinin, İsrail’in uluslararası yasal düzenlemelere ve insani normlara karşı açık bir umursamazlık örneği olduğunu vurguladı.

Hamas yetkilisi, BM ve uluslararası medya kuruluşlarına çağrıda bulunarak, İsrail liderlerinin yargılanması ve çatışma bölgelerinde gazetecilerin korunması için acil önlemler alınmasını istedi.

Berke, Amal Halil’in ailesine, Lübnan’daki medya camiasına ve meslektaşlarına taziyelerini iletti; yaralı gazeteci Zeyneb Ferac’a acil şifa diledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı açıklaması

Bakanlık, Amal Halil’in güneydeki Altayri köyünde bir eve sığınmaya çalıştığı sırada İsrail ordusu tarafından takip edilerek hedef alındığını, saldırı sonucu sığındığı evin yıkılmasıyla hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlık, Halil’in ailesine başsağlığı diledi ve olayın uluslararası düzeyde soruşturulması gerektiğini vurguladı.