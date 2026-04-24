İsviçre Dışişleri Bakanlığı: İsviçre’nin Tahran Büyükelçiliği yeniden açılıyor

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, X platformundan yaptığı açıklamada bir grup İsviçreli diplomatın 20 Nisan (31 Farvardin) tarihinden itibaren Tahran Büyükelçiliği’nin yeniden açılması için karayoluyla İran’a giriş yaptığını duyurdu.

Bu açıklama, İsviçre’nin Tahran Büyükelçiliği’nin Mart ayında güvenlik gerekçeleriyle geçici olarak kapatılmasının ardından geldi.

Bakanlık, büyükelçilikte görevli dört personelin Azerbaycan üzerinden karayoluyla İran’a ulaştığını, büyükelçiliğin faaliyetlerinin kademeli olarak yeniden başlatılması için hazırlıklara devam ettiklerini bildirdi.

İran ile ABD arasında ateşkesin hâlâ kırılgan olmasına rağmen, son dönemde çeşitli ülkelerin diplomatik temsilciliklerinin Tahran’a dönme sürecinin başladığı belirtiliyor.

Daha önce İspanya Dışişleri Bakanlığı da Madrid’in Tahran Büyükelçiliği’ni yeniden faaliyete geçirme hazırlıklarında olduğunu açıklamış, diğer bazı Avrupa ülkelerinin de İran’daki büyükelçiliklerini açma yönündeki çalışmalarını hızlandırdığı ifade edilmişti.