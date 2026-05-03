İran petrol tankeri, ABD ablukasını aşarak Uzak Doğu'ya ulaştı

Al Jazeera'nin aktardığına göre, TankerTrackers veritabanı, İran'a ait bir petrol tankerinin, 1 milyon 900 bin varil petrol taşıyarak, ABD'nin deniz ablukasını aşarak, Uzak Doğu'ya ulaşmayı başardığını bildirdi.

Ayrıca, Al Jazeera'nin internet sitesinde yayımlanan bir diğer rapora göre, denizcilik navigasyon merkezi verilerinin analizine göre, ABD'nin İran limanlarıyla ilişkili gemilere uyguladığı deniz ablukasının 13 Nisan'da başlamasından bu yana, 145 gemiden 81'inin bu ablukayı delerek Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı tespit edilmiştir. Bu, toplam gemilerin yaklaşık yüzde 56'sına denk gelmektedir.

Marinetraffic platformundan yapılan analiz, 53 geminin ABD ablukasını ihlal ederek Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini göstermektedir. Bu gemiler ya İran limanlarından çıkmış, ya da oraya gitmekte olup İran bayrağı taşıyorlardı. Bu gemilerden 11'i ise ABD'nin yaptırım listesinde yer almaktadır.