29 Nis 2026 10:22

İran Erkek Plaj Sutopu Milli Takımı tarih yazdı

İran Erkek Plaj Sutopu Milli Takımı, 2026 Sanya Asya Plaj Oyunları finalinde Çin’i penaltılarda mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

İran Erkek Plaj Sutopu Milli Takımı, 2026 Sanya Asian Beach Games kapsamında düzenlenen turnuvada Çin’i yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Final karşılaşmasında İran, ilk seti kaybetmesine rağmen ikinci ve üçüncü setleri kazanarak üstünlüğü ele geçirdi. Dördüncü seti Çin’in kazanmasıyla maç penaltılara gitti. Penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayan İran, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

İran takımı, turnuva boyunca sergilediği başarılı performansla dikkat çekti. Final öncesinde Hong Kong, Güney Kore, Kazakistan ve Tayland’ı mağlup ederek finale yükselmişti.

