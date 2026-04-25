Real Madrid'de kadro silbaştan; 9 isimle yollar ayrılıyor

La Liga'da şampiyonluk şansı mucizelere kalan, Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Real Madrid, kadroda büyük değişikliğe gitmeyi planlıyor.

Fichajes'te yer alan habere göre; başkan Florentino Perez, mevcut kadrodan dokuz oyuncuya kadar ayrılığı içeren kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinin kontrolünü eline aldı.

Haber detayında direkt olarak gönderilmesi planlanan isimlerin; Andriy Lunin, Dani Carvajal, David Alaba, Fran Garcia, Raul Asencio, Eduardo Camavinga ve Dani Ceballos olduğu aktarıldı.

Fazla forma şansı bulamayan genç futbolculardan Franco Mastantuono ve Gonzalo Garcia'nın kiralanabileceği kaydedildi.

Real Madrid yönetiminin, gelecek sezon 25 oyuncudan oluşan güçlü bir kadro kurmayı amaçları öne sürüldü.

