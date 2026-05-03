İran'dan İsrail'in "Sumud" filosuna yönelik saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in uluslararası sularda Filistin'e yardım gönderen "Sumud 2" gemilerine saldırısını, deniz korsanlığı ve terörizm olarak nitelendirdi ve şiddetle kınadı.

İranlı sözcü, "Sumud" uluslararası yardım kampanyasının, Filistin halkına insani yardım ulaştırmak ve Gazze ablukasını kırmak amacıyla dünya çapında destekçiler tarafından başlatıldığını belirterek, İsrail'in bu saldırısını sadece bir insani misyona saldırı olarak değil, tüm insanlık değerlerine ve ortak insani değerlere yapılmış bir darbe olarak değerlendirdi.

Bekayi, uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler ve tüm ülkelerin, İsrail'in sürekli olarak uluslararası hukuku çiğnemesini kınaması ve işgalci güçlerin hesap vermesini sağlamak için sorumluluk taşıdığını vurguladı. Ayrıca, Gazze halkına yönelik insani destek için küresel bir çağrıda bulunarak, Filistinli tutukluların derhal serbest bırakılmasını talep etti.