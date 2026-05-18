İsrail'den Gazze'ye giden Sumud filosuna müdahale (+Video)

Filistin’e destek amacıyla Gazze Şeridi’ne doğru ilerleyen yardım filosunun, Kıbrıs açıklarında İsrail donanmasının müdahalesine uğradığı bildirildi.

Kudüs Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İsrail Donanması Türkiye yönünden Gazze’ye hareket eden gemilere müdahale ederek kontrolü ele geçirmeye çalıştı.

“Sumud Filosu” yetkilileri de yaptıkları açıklamada, filodaki gemilerin İsrail güçlerinin saldırısına maruz kaldığını doğruladı. Açıklamada olayın Kıbrıs kıyıları yakınlarında gerçekleştiği belirtildi.

İsrail ordusunun daha önce de uluslararası sularda Filistin yanlısı gemilere müdahalede bulunduğu hatırlatıldı.

İbranice yayın yapan Walla haber sitesi ise filoda bulunan yaklaşık 100 Filistin destekçisi aktivistin gözaltına alındığını öne sürdü.

Filonun organizatörleri, insani ve yasal görevlerinin sürdürülebilmesi için güvenli geçiş koridorları oluşturulması çağrısında bulunarak, hükümetlerin Gazze’ye yönelik ablukanın devamı ve “yasadışı saldırılar” karşısında harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca İsrail müdahalesinin Gazze kıyılarından yaklaşık 250 mil uzaklıkta gerçekleştiği kaydedildi.