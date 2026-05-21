İran'dan Avrupa'nın, İsrail’in hukuk ihlalleri karşısındaki sessizliğine eleştiri

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan yardım konvoyundaki aktivistlere yönelik İsrail makamlarının tutumunu sert ifadelerle eleştirdi.

Bekayi, İsrail’in Aşdod Limanı’nda gözaltına alınan ve kelepçelenen aktivistlerin kamuoyu önünde aşağılandığını öne sürerek, ortaya çıkan görüntülerin derinden sarsıcı olduğunu ifade etti.

Aktivistlerin bir kısmının Avrupa vatandaşı olduğunu belirten İranlı sözcü, söz konusu görüntülerin tarihteki acı deneyimleri hatırlattığını savunarak, Nazi dönemine gönderme yaptı ve uzun süre cezasız kalmanın, yönetimlerin kendilerini hukukun üstünde görmelerine yol açabileceğini söyledi.

Bekayi açıklamasında, 1930’lu yıllarda Avrupa’nın insan onurunun sistematik biçimde ihlal edilmesi, uluslararası hukukun göz ardı edilmesi ve ahlaki ilkelerin çiğnenmesi karşısında sessiz kaldığını, bunun ise ağır sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

İranlı yetkili, bugün asıl tehlikenin belirli kişilerin davranışlarından öte, işgal, apartheid ve soykırım olarak nitelendirdiği politikalara karşı kurumsallaşmış sessizlik ve kayıtsızlık olduğunu savundu.

Bekayi ayrıca, Batılı ülkelerin savundukları değerler ile uygulamaları arasındaki farkın büyümesi halinde tarihin acı derslerinin yeniden yaşanabileceğini belirterek, “Sınırsız dokunulmazlık ve hukuk ihlalleri karşısında sessizlik, bu davranışları yumuşatmaz; aksine suçları normalleştirir ve failleri daha cesur hale getirir” ifadelerini kullandı.