İran: ABD'nin 14 maddelik teklifimize yanıtını Pakistan üzerinden aldık

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Amerika'nın eğitim alanındaki suçlarına değinerek, "Amerika ve Siyonist rejimin saldırıları sonucu 184 öğrenci ve 36 öğretmenimiz şehit oldu." dedi.

Amerikalı askerlerin Avrupa ülkelerinden çekilmesi konusuna da değinen Bekayi, "ABD'nin İran'a saldırması, ulusal yasalarına aykırı bir eylemdi ve bunun ciddi sonuçları oldu. Bu, Amerika'nın daha önce müttefiki olan ülkeler arasında bir ayrım yarattı. Özellikle Almanya'nın, Amerika'nın savaşa girişinin büyük maliyetlere yol açtığını ve Amerika'nın bu hamlesinin herhangi bir stratejiye dayanmadığını itiraf etmesi, ABD'li yetkilileri rahatsız etti." ifadesini kullandı.

Bekayi, "Avrupa ülkelerinin artık cesur bir şekilde Amerika'nın müdahalelerinin sonuçlarını görmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

ABD'nin 14 Maddelik Teklifimize Yanıtını Pakistan Üzerinden Aldık

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Amerika'nın İran’a verdiği cevabın detayları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bekayi, "Evet, Amerika’nın yanıtını Pakistan üzerinden aldık, ancak şu an detaylar inceleniyor, bu yüzden detay vermiyorum." dedi.

Amerika'nın hep fazla taleplerde bulunduğuna değinen Bekayi, "Bu tavrı bırakmaları onlar için kolay olmayacak. Medyada yer alan ve nükleer boyutla ilgili konuşulan detaylar genellikle spekülasyondur ve geçmişteki müzakerelere dayalıdır. Amerika, geçen yıl başlatılan iki diplomatik sürecin de sonuçlanmasına engel oldu. Şu an konuşabileceğimiz tek şey, savaşın sona erdirilmesidir." dedi.

Dünya, Amerika'yı Hürmüz Boğazı'nı Güvensiz Hale Getirdiği İçin Sorumlu Tutmalıdır

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik operasyonları hakkındaki iddialarına da yanıt veren Bekayi, "Amerika’nın iddialarına karşı nasıl bir yanıt vereceğimiz konusunda, bu işi yapacak yetkililer tamamen hazır ve İran’ın ulusal çıkarlarını nasıl savunacaklarını iyi biliyorlar." dedi.

Bekayi, "Dünya, Amerika'nın insani iddialarını ne kabul ediyor ne de Amerika'nın kendi oluşturduğu bataklıktan geçmişteki hatalarını tekrar ederek çıkabileceğine inanıyor. Amerika, İran'a karşı tehdit ve güç dilini kullanamayacağını öğrenmiş olmalı." diyerek, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda güvenliği tehdit ettiğini belirtti. "Hürmüz Boğazı, 9 Mart’tan önce güvenli bir geçiş noktasıydı. Dünya, Amerika'yı bu boğazı güvensiz hale getirdiği için sorumlu tutmalıdır." dedi.

Sözcü Bekayi ayrıca, "Gemi ve şirketler, güvenliği sağlamak için İran'ın yetkili makamlarıyla koordinasyon yapmaları gerektiğini kesinlikle bilmelidirler." ifadesini kullandı.

Erakçi'nin Pakistan, Rusya ve Umman'a ziyareti

Bekayi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Eraçi'nin Pakistan, Rusya ve Umman'a yaptığı ziyaretin amacını da açıkladı. "Biz ve Umman, kıyıdaş ülkeleriz ve güvenli geçiş için bir mekanizma belirlememiz gerekiyor. Hedef, bu su yolundaki deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak, bu güvenlik Amerika tarafından bozulmuştur." diyerek, "Bu konuda görüşmeler önümüzdeki günlerde devam edecektir." şeklinde ekledi.

Grossi'nin İran'a Yönelik Suçlamalarına Tepki

Bekayi UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin İran'a yönelik suçlamalarına da tepki göstererek, "Bu şaşırtıcı değil. Tarihe bakarsanız, Amerika’nın İran’a yönelik saldırganlıkları ve nükleer anlaşmadan çıkışı bir suçtur. UAEA Başkanı da iki kez müzakerelerin bir parçasıydı ve Amerika'nın tutarsız davranışlarını gözlemledi." diyerek, "Sorun sadece Amerika'nın tutumudur ve bu nedenle müzakereler şu ana kadar başarılı olamamıştır." ifadelerini kullandı.

İran, Çin ve Rusya ile Sürekli İletişimde

Sözcü Bekayi, Çin ve Rusya'nın müzakerelerdeki rolü hakkında açıklamalarda bulundu.

Bekayi, "Çin ve Rusya ile uzun vadeli anlaşmalarımız var ve sürekli olarak iletişim halindeyiz. Her iki ülke de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üyesi. Bu nedenle ilişkilerimizi ciddi bir şekilde sürdürmekteyiz ve sürekli danışmanlık yapıyoruz. Ancak, haklarımızı savunmak için kendimize güveniyoruz." dedi.

Bekayi, İran'ın önerdiği 14 maddelik paketin Güvenlik Konseyi'ne kaydedilmesi gerektiğini belirtti.

Lübnan'daki Savaşın Durdurulması Her Anlaşmada Yer Almalı

Lübnan'daki savaşın durdurulmasına ilişkin de görüşlerini açıklayan Bekayi, "Tüm cephelerde, özellikle Lübnan'da savaşın durdurulması gerektiğini anlaşmalarda belirtmiştik. Çünkü bölgedeki gelişmeler birbirine bağlıdır. Lübnan'daki olayları, bölgedeki genel durumdan ayrı düşünemeyiz. Bu nedenle her anlaşmada Lübnan'daki savaşın durdurulması gerektiği vurgulanmalıdır." şeklinde konuştu.

Toska Gemisi

Toska gemisine yönelik saldırının denizcilik açısından gerçek bir deniz hayduttuluğu olduğunu belirten Bekayi, "Bu konuda uluslararası toplumun tepki vermesi gerekiyor çünkü bu tür eylemler bir kural haline gelebilir. Toska gemisinin mürettebatı ile ilgileniyoruz; onlar neredeyse rehin durumundaydılar. Konu hakkında çok şeffaf bir şekilde görüşmelerimizi yürütüyoruz ve ABD'nin yanıtını aldık. Sonuçlara ulaştığımızda açıklama yapacağız." dedi.

Irak'la İlişkiler ve Yeni Başbakanın Seçimi

İran'ın Irak ile ilişkileri hakkında da açıklamalar yapan Bekayi, "İran, Irak'ın bağımsızlığını ve kendi egemenliğini her zaman desteklemiştir. Sayın Erakçi, Irak Başbakanı'na tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanımız da Irak Cumhurbaşkanına net bir mesaj verdi. Irak ile olan ilişkilerimiz, komşuluk ve kardeşlik temelinde, iyi ilişkiler geliştirmek için izlediğimiz politikaların bir parçasıdır." diye konuştu.