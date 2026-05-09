9 May 2026 08:13

İran'dan ABD’ye nükleer çelişki eleştirisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin bir yandan İran’ın nükleer programı konusunda çözüm aradığını savunurken diğer yandan nükleer saldırı tehdidinde bulunmasının “utanç verici bir çelişki” olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yönetmen Stanley Kubrick’in ünlü filmi Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb’a atıfta bulunarak filmin izlenmesini tavsiye etti.

Bekayi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Son derece utanç verici çelişki şudur ki; bir yandan nükleer krizi önlemeye ve barışı sağlamaya çalıştıklarını iddia ediyorlar, diğer yandan çözümü ‘büyük bir göz kamaştırıcı ışıkta’ görüyorlar.”

