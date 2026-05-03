İran: Dünya Trump'ın deniz korsanlığına karşı durmalı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi Trump'ın kişisel sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı'nın "Biz tıpkı deniz korsanları gibi hareket ediyoruz" şeklinde bir ifade kullandığını belirtti.

Bekayi, bu ifadenin bir kelime hatası olmadığını, aksine Amerika'nın uluslararası denizcilik faaliyetlerine karşı işlediği suçların açık bir kabulü olduğunu vurguladı.

Bekayi, dünya kamuoyunun, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve üye ülkelerinin, böyle açık bir uluslararası hukuk ihlali karşısında durmaları gerektiğini söyledi.