3 May 2026 07:29

İran: Dünya Trump'ın deniz korsanlığına karşı durmalı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın İran gemilerinin yasa dışı şekilde alıkonulmasını "deniz korsanlığı" olarak nitelendirdiğini ve bu açıklamanın, ABD'nin uluslararası denizcilik üzerindeki suçlarına dair açık bir itiraf olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi Trump'ın kişisel sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı'nın "Biz tıpkı deniz korsanları gibi hareket ediyoruz" şeklinde bir ifade kullandığını belirtti.

Bekayi, bu ifadenin bir kelime hatası olmadığını, aksine Amerika'nın uluslararası denizcilik faaliyetlerine karşı işlediği suçların açık bir kabulü olduğunu vurguladı.

Bekayi, dünya kamuoyunun, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve üye ülkelerinin, böyle açık bir uluslararası hukuk ihlali karşısında durmaları gerektiğini söyledi.

