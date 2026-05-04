4 May 2026 17:45

İran LPG'si taşıyan XAVIA gemisi ABD ablukasını aştı

İran'dan Sıvılaştırılmış Petrol Pazı (LPG) yükleyen XAVIA gemisi, ABD deniz ablukasını aştı.

Denizcilik izleme platformu TankerTrackers sitesinde paylaşılan bilgilere göre, ABD yaptırımlarına tabi XAVIA (9052331) gemisinin üç hafta önce İran'ın Assaluye liman kentinde yükünü aldığını tespit ettik. Son olarak iki gün önce Umman'ın Sohar açıklarında Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) tarafından bildirilen konumunda görüldü.

Dün de İran'a ait bir süpertankerin, yaklaşık 220 milyon dolar değerindeki petrolü ABD deniz ablukasını aşarak Asya-Pasifik bölgesine ulaştırdığı belirtilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan TSİ 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.
 

