Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ABD'nin Hürmüz iddiasına yalanlama

Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Son saatlerde Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir ticari gemi veya petrol tankeri geçmemiştir ve ABD’li yetkililerin iddiaları asılsız ve yalandan ibarettir” denildi.

Açıklamada, “Devrim Muhafızları Donanması'nın ilan ettiği ilkelere aykırı tüm davranışlar ciddi risklerle karşı karşıya kalacak ve ihlalci gemiler zorla durdurulacaktır” ifadesine yer verildi.

Öte yandan Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü General Hüseyin Muhebbi, "Hürmüz Boğazı'nın yönetim sürecinde herhangi bir değişiklik olmamıştır" dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) iddiasına göre, ABD bayrağı taşıyan iki gemi Hürmüz'den geçti. Yolcuklarına güvenli şekilde devam ediyorlar.

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin engellendiğini duyurdu.