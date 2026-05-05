İran’dan Hürmüz Boğazı mesajı: Geçişler izinle ve kontrol altında olacak

Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi Yardımcısı Tuğgeneral Cavani, devlet televizyonunda yayınlanan özel bir haber programına katılarak, “Bu bölgede belirlenmiş hatlar üzerinden geçiş yapmak isteyen her gemi, güvenliğini sağlamak için İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nden izin almak zorundadır.” dedi.

“Hürmüz Boğazı’nı bu büyük nimetin fiilî bir şükrü olarak yönetmeyi hedefliyoruz” diyen Tuğgeneral Cavani, ayrıca, “Hürmüz Boğazı’nın yeni yönetimi, küresel ve uluslararası düzenin temelini oluşturacaktır” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Cavani şu vurguyu yaptı: “Düşman ve hasım güçlere ait herhangi bir gemi geçiş yapmak isterse, kararlı bir şekilde müdahale edilecektir.”

Açıklamasının başka bir bölümünde ise, ABD ile İran arasındaki gerilimin artmasının ABD için daha büyük kayıplara yol açacağını söyledi.

Tuğgeneral Cavani, “ABD gücünü sınıyor ve tüm kapasitesini sahaya sürüyor, ancak sonunda başarısız olacaktır” dedi.

“Bugün Trump’ın sorunu Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaktır. 40 günlük savaş sırasında ve sonrasında her yolu denedi ama sonuç alamadı” ifadesini kullanan Tuğgeneral Cavani, “Trump hiçbir şekilde durumu 28 Şubat öncesine döndüremez ve şartları değiştiremez” ifadelerini kullandı.