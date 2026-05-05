Erakçi: Siyasi krizin askeri çözümü yok

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları yazdı: “Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler açıkça göstermektedir ki, siyasi bir krizin askeribir çözümü yoktur.”

Erakçi ayrıca, “Pakistan’ın çabaları sayesinde müzakereler ilerleme kaydederken, ABD dikkatli olmalıdır ki kötü niyetli aktörler tarafından yeniden bir bataklığa sürüklenmesin; Birleşik Arap Emirlikleri için de aynı durum geçerlidir. ‘Özgürlük projesi’, aslında bir ‘çıkmaz projesidir.’” ifadesini kullandı.