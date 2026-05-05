  1. Siyaset
5 May 2026 09:17

Erakçi: Siyasi krizin askeri çözümü yok

Erakçi: Siyasi krizin askeri çözümü yok

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin askeri yöntemlerle çözümün mümkün olmadığını gösterdiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları yazdı: “Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler açıkça göstermektedir ki, siyasi bir krizin askeribir çözümü yoktur.”

Erakçi ayrıca, “Pakistan’ın çabaları sayesinde müzakereler ilerleme kaydederken, ABD dikkatli olmalıdır ki kötü niyetli aktörler tarafından yeniden bir bataklığa sürüklenmesin; Birleşik Arap Emirlikleri için de aynı durum geçerlidir. ‘Özgürlük projesi’, aslında bir ‘çıkmaz projesidir.’” ifadesini kullandı.

Erakçi: Siyasi krizin askeri çözümü yok

News ID 1936406

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha