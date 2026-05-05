Devrim Muhafızları Ordusu'ndan gemilere net uyarı

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, sosyal medya hesabın üzerinden Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili uyarı mesajı yayımlandı. Paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Boğazdan geçiş yapmak isteyen tüm gemileri uyarıyoruz. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için tek güvenli yol, daha önce İran tarafından ilan edilen koridordur ve gemilerin diğer güzergahlara sapması emniyetsiz olup, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin kararlı müdahalesiyle karşı karşıya kalacaktır."

İran, küresel petrol sevkiyatının en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki yeni "kontrol bölgesini" duyurdu.

Bu yeni düzenleme Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kıyı sınırlarını ve stratejik limanlarını da kapsayan geniş bir etki alanını hedefliyor.

Tahran tarafından ilan edilen ve bölgedeki deniz trafiği üzerinde mutlak gözetim kurmayı amaçlayan yeni "kontrol bölgesi" şu koordinatları kapsıyor:

Doğu-Güney Hattı: İran'daki Mübarek Dağı'nın güneyinden başlayarak BAE'nin en önemli petrol terminallerinden biri olan Füceyre kentinin güneyine kadar uzanıyor.

Batı-Kuzey Hattı: İran'ın Keşm Adası'nın batısından başlayarak BAE'deki Ümmü'l-Kayveyn bölgesine kadar ulaşıyor.

