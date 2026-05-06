ABD basını: Hürmüz Boğazı’nda Washington’un kısıtları açığa çıktı

Bir Amerikan gazetesi, Hürmüz Boğazı ile ilgili Donald Trump tarafından ortaya atılan planın ardından ABD’nin bu bölgedeki sınırlılıklarının açığa çıktığını belirtti.

The Wall Street Journal’ın haberine göre, Trump’ın “Özgürlük Projesi” olarak adlandırılan planı, dünyanın en önemli deniz geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda yeni bir denklem dayatma konusunda ABD’nin kısıtlarını gözler önüne seriyor.

Haberde, söz konusu operasyonun başlangıcının İran’ın boğaz üzerindeki kontrolünü ortadan kaldırmayı hedefleyen riskli bir kumar olduğu ve daha geniş stratejik gerçekliği değiştirme konusunda ciddi sınırlamalarla karşı karşıya bulunduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca Trump’ın Tahran’ı taviz vermeye zorlamaya çalıştığı, ancak İran’ın ona herhangi bir “zafer görüntüsü” vermemekte ısrar ettiği ifade edildi. İran’ın daha önce ABD savaş gemilerine seyir füzeleriyle saldırdığı, insansız hava araçları ve sürat tekneleri kullandığı hatırlatıldı.

Habere göre ticari gemiler, net güvenlik garantileri olmadan boğaza geri dönme konusunda tereddüt ediyor. Plan başarılı olsa bile, gemi trafiğinin savaş öncesi seviyelere dönmesi beklenmiyor. Savaş öncesinde günlük yaklaşık 130 gemi boğazdan geçerken, şu anda yalnızca çok az sayıda gemi bu rotayı kullanmaya çalışıyor. Hürmüz Boğazı’nın kapanması, tarihteki en büyük petrol arz şoklarından birine yol açarak enerji piyasaları ve küresel ekonomi üzerinde olumsuz etki yarattı.

Haberde ayrıca ABD’nin bölgede en yoğun askerî baskıyı uygulamasına rağmen somut sonuçlar elde edemediği ve seçeneklerinin sınırlı olduğu belirtildi. Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün yalnızca askerî güçle sağlanamayacağı, belirleyici unsurun piyasa güveni, sigorta şirketleri ve denizcilik sektörü olduğu ifade edildi. Bu güven olmadan dünyanın en güçlü donanmasının bile durumu normale döndüremeyeceği kaydedildi.

Öte yandan Trump’ın bu operasyonu başlattıktan 48 saatten kısa bir süre sonra durdurduğunu açıkladığı da belirtildi.