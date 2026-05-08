Dubai ve Abu Dabi uçuşları durduruldu

Uçuş takip kaynakları, hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından Dubai ve Abu Dabi yönündeki uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

Haberde, uçuşların son füze saldırısının ardından askıya alındığı belirtildi.

Saatler önce Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin bir füze tehdidine karşı devrede olduğunu açıklamıştı.

Bakanlık ayrıca, İran kaynaklı olduğu öne sürülen füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma unsurlarının müdahalede bulunduğunu iddia etti. Ancak bu iddia, şu ana kadar İran’daki herhangi bir resmi makam veya kurum tarafından doğrulanmadı.

Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, BAE’nin çeşitli bölgelerinde duyulan seslerin; balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına karşı çalışan hava savunma sistemlerinden kaynaklandığı ifade edildi.