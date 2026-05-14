İran, İİT Kültür Bakanları Toplantısı'na katıldı

Rusya’nın Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’ın ev sahipliğinde düzenlenen “Rusya – İslam Dünyası: KazanForum 2026” uluslararası ekonomik forumu 13 Mayıs’ta kapılarını açtı.

“KazanForum 2026” kapsamında bugün İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kültür Bakanları Toplantısı yapıldı.

İran’ı temsilen toplantıya Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı Hüccetülislam Muhammed Mehdi İmanipur katıldı.

17 Mayıs’a kadar sürecek forumda uluslararası kuruluşların temsilcileri, hükümet yetkilileri, finans kurumları ve iş dünyasının önde gelen isimleri bir araya gelerek Rusya ile İslam ülkeleri arasındaki ekonomik ve sosyal işbirliğini ele alacak.

Forum kapsamında Kazan Helal Market uluslararası ticaret fuarı da açılacak.

