Erakçi’den Hindistan ve BRICS Zirvesi değerlendirmesi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hindistan ziyareti ve BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Erakçi, Hindistan ziyaretinde BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına katılmanın yanı sıra Hindistan, Rusya Federasyonu, Malezya, Güney Afrika, Mısır, Brezilya ve Taylandlı mevkidaşlarıyla yapıcı ve verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Erakçi ayrıca, Hindistan Başbakanı ve ülkenin Ulusal Güvenlik Danışmanı ile de iki önemli görüşme yaptığını, bu temaslarda çeşitli konuları ayrıntılı şekilde ele aldıklarını bildirdi.

Erakçi, zirve kapsamında yaptığı üç ayrı konuşmada İran halkının son zamandaki dayatılmış savaşlarda gösterdiği direniş ve fedakârlıkları anlattığını söyledi.

Erakçi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ABD’nin tek taraflı ve saldırgan eylemlerini engellemede yetersiz kaldığını savunduklarını kaydetti.

Bakan Erakçi açıklamasında, “Dünyanın tüm kıta ve bölgelerini gerçek anlamda temsil edecek bir mekanizma arayışındayız. BRICS’in kapasitesinin, küresel yönetişimin yeniden inşası ve çok taraflılığın itibarının yeniden canlandırılması için kullanılabileceğine inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Erakçi, ziyaretin sonunda Yeni Delhi’deki İran Büyükelçiliği’nde düzenlenen basın toplantısında Hintli ve uluslararası gazetecilerin sorularını yanıtladığını da sözlerine ekledi.