İran ve Güney Afrika arasında üst düzey görüşme

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Hindistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında, Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ronald Lamola ile bir araya geldi. Görüşmede Batı Asya’daki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki işbirliği ele alındı.

Görüşmede Erakçi, Güney Afrika hükümetine ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş konusunda olumlu ve yapıcı tutumundan dolayı teşekkür etti.

40 günlük savaş ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler hakkında Güney Afrikalı mevkidaşına bilgi veren Erakçi , “Müzakerelerin ortasında İran’a saldırı düzenlendi. Karşı taraf, hedefinin İran’ın koşulsuz şartsız teslim olması olduğunu açıkladı. Ancak bu hedefe ve açıkladığı diğer emellerine ulaşamadılar ve savaşın ikinci haftasından itibaren ateşkes talep etmek zorunda kaldılar” dedi.

Erakçi ayrıca, Güney Afrika’nın Filistin halkına destek veren tutumuna dikkat çekerek, “Netanyahu’nun, Gazze’de on binlerce kişinin, Lübnan’da ve bölgenin diğer bölgelerinde ise binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulduğunu ve bölgeyi yeniden bir çatışmaya sürükleme arayışında olduğunu” ifade etti.

Güney Afrikalı yetkili de, Batı Asya bölgesine barış ve huzurun geri dönmesi umudunu dile getirerek, ülkesinin özellikle Batı Asya bölgesindeki sorunların diplomatik yollarla çözülmesine yönelik güçlü desteğini vurguladı.